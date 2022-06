Biden verlässt den G7-Gipfel auf Schloss Elmau

US-Präsident Biden hat den G7-Gipfel verlassen. Für die Menschen vor Ort bedeutet das einige Einschränkungen. Das ist der Grund für die frühe Abreise.

28.06.2022 | Stand: 11:44 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat den G7-Gipfel verlassen. Die Fahrzeugkolonne des Präsidenten fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr von Schloss Elmau ab, wie ein Journalist aus der Delegation berichtete. Zunächst werde die Delegation mit den Fahrzeugen transportiert und dann nach München geflogen. Dort wartet die Air Force One, mit der Biden nach Madrid weiterreist.

In Madrid findet am Mittwoch und Donnerstag der Nato-Gipfel statt. Am Dienstagabend lädt Spaniens König Felipe die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses zu einem Gala-Dinner ein.

Biden reiste etwas früher als geplant von Schloss Elmau ab. Das Weiße Haus teilte mit, schlechtes Wetter sei der Grund. Biden war am Samstagabend zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme Anfang vergangenen Jahres eingetroffen. (Lesen Sie auch: Tracht und Schmankerl - zu viel Bayern zum G7-Gipfel?)

Joe Biden verlässt den G7-Gipfel

G7-Gipfel: Straßen in Garmisch gesperrt

Wegen der möglichen Durchfahrt des Autokonvois von US-Präsident Joe Biden gibt es in Garmisch-Partenkirchen weiträumige Straßensperren. Besonders betroffen war am Dienstagvormittag die Bundesstraße 2, die durch die Stadt führt. So durfte die Straße von Passanten nicht mehr überquert werden, obwohl der US-Präsident noch auf Schloss Elmau war, wie Fernsehbilder zeigten.

Einem Mann, der nach eigenen Angaben zu einem Arzt wollte, wurde von der Polizeiuntersagt, über die Straße zu gehen, wie Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichteten.

Nach Informationen der dpa war geplant, den US-Präsidenten von Schloss Elmau durch Garmisch-Partenkirchen zu fahren. Vom Flugplatz Ohlstadt sollte Biden dann weiter zum Flughafen München geflogen werden.

