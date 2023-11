Bisher größtes Treffen in Bayern: Was treiben die "Reichsbürger" in Wemding?

In Wemding findet ein Treffen der sogenannten "Reichsbürger" statt – das bisher größte dieser Art in Bayern. Worum es dabei geht und welche Rolle Geld spielt.

18.11.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Eigentlich sei diese Woche nicht viel los gewesen am Hotel, sagt ein Radfahrer. Doch so viele Autos wie an diesem Freitag habe er dort schon länger nicht mehr gesehen. Aus ganz Deutschland und Österreich kamen Männer und Frauen. Sie zogen ihre Rollkoffer hinter sich her und marschierten zur Rezeption des abgelegenen Hotels zwischen Waldrand und Naturschutzgebiet nahe Wemding im Kreis Donau-Ries . Häufig wurden dort schon fragwürdige Veranstaltungen durchgeführt. Rechte Esoteriker feierten etwa im Jahr 2022 ihr "Mutter-Erde-Sommerfest". Zuletzt tagte die AfD im Hotel, Hauptrednerin war Beatrix von Storch . An diesem Wochenende findet im Hotel der "3. Zukunftskongress Deutschlands" statt. Nach Erkenntnissen des bayerischen Innenministeriums handelt es sich um ein Treffen, das in der "Reichsbürger"-Szene beworben wurde. An drei Tagen sind diverse Vorträge angekündigt. Einer befasst sich mit dem Thema "Mögliche Wege ins Deutsche Reich". Wer Näheres über die Redner erfahren will, stößt schnell auf Zusammenhänge mit rechtsextremistischem Gedankengut und ebensolchen Verschwörungstheorien.

