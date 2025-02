Auto gerät in Gegenverkehr - Zusammenstoß mit Lastwagen

Ein schwer verletzter 54-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen im Landkreis Würzburg in ein Krankenhaus gekommen. Der Mann sei zuvor in Ochsenfurt in den Gegenverkehr gekommen, teilte die Polizei mit. Warum war bislang unklar.

Durch den anschließenden Zusammenstoß sei sein Auto mehrere Meter zurückgeschleudert und stark deformiert worden. Der 54-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit. Der 48-jährige Lastwagenfahrer erlitt bei dem Unfall am Freitag leichte Verletzungen und wurde den Angaben zufolge nicht behandelt.