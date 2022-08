Bombenfund in Oberbayern: 1800 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Auf einer Baustelle in Geretsried ist eine 70 Kilo schwere Bombe gefunden worden. Daraufhin mussten 1800 Anwohner evakuiert werden - auch Corona-Infizierte.

02.08.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Etwa 1800 Menschen müssen wegen einer gefundenen Fliegerbombe in Oberbayern evakuiert werden. Die etwa 70 Kilogramm schwere Bombe war in einer Baustelle in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gefunden worden, wie der Pressesprecher der Stadt mitteilte.

Die Einsatzkräfte hatten nach dem Fund am Dienstagvormittag im Wohngebiet einen Sicherheitsradius von 300 Metern eingerichtet. Nun warten sie auf Verstärkung aus anderen Polizeirevieren, um mit der Räumung zu beginnen.

Evakuierung in Geretsried: Wohin müssen Corona-Infizierte

Bei deren Eintreffen würden nach Angaben der Stadt die 1800 Anwohner evakuiert. Hierzu seien zwei Sammelzentren eingerichtet worden. Eins davon sei speziell für Menschen, die sich aktuell in Corona-Quarantäne befinden. Die Bombe sei gut zugänglich und werde nach der Räumung durch den Sprengmeister vor Ort entschärft. Es sei nach derzeitigen Erkenntnissen eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie lange der Einsatz dauern wird, sei noch nicht abzusehen.

