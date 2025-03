Wohnungsbrand in Neu-Ulm - 25 Menschen verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm sind 25 Menschen verletzt worden, davon 5 mittelschwer. Durch die Flammen in einem sechsgeschossigen Gebäude entstand ein Schaden von mehreren zehntausenden Euros, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Alle Verletzten seien wegen einer Rauchgasvergiftung untersucht worden, fünf habe man anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen seien zudem wegen leichter Verbrennungen behandelt worden.

Der Brand sei nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes im Erdgeschoss ausgebrochen, hieß es. Im Treppenhaus habe sich daraufhin Rauch gesammelt. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, sagte der Polizeisprecher. Auch weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses können nach Polizeiangaben zunächst nicht mehr in ihre Wohnungen zurück, weil sie verraucht sind.