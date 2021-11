Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein anderer Bewohner versuchte noch zu helfen.

22.11.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein anderer Mieter des Hauses dem Mann noch zur Hilfe eilen und verletzte sich dabei selbst.

Der Brand ereignete sich am Montag in den Morgenstunden. Die Ursache war zunächst noch ungeklärt. (Lesen Sie auch: Polizei ermittelt gegen ambulanten Pflegedienst in Kempten)

