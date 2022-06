Brand in Asylbewerberunterkunft: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter

Beim Brand einer Asylbewerberunterkunft in Senden wird ein Mensch leicht verletzt. Die Brandursache ist unklar, der Sachschaden hoch.

04.06.2022 | Stand: 19:23 Uhr

Ein Asylbewerberunterkunft in Senden ist am Samstag in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand nach Angaben der Polizei kurz nach 18 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen seien alle Personen aus dem Gebäude gerettet worden – dort sind 17 Menschen gemeldet.

Bei der Rettung kam eine Drehleiter zum Einsatz. Schwer verletzt sei niemand worden, allerdings seien Rauchvergiftungen festgestellt worden, hieß es von der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Memmingen ist in Senden im Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln, sobald das Gebäude betreten werden kann. (AZ)