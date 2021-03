Bei einem Brand in Niederbayern ist ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer griff vermutlich vom Kamin auf den Dachstuhl über.

14.03.2021 | Stand: 08:29 Uhr

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

Bewohner sind unverletzt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer vermutlich in einem Kamin ausgebrochen. Von dort griff es auf den Dachstuhl und das oberste Geschoß über. Die drei Bewohner blieben bei dem Brand am Samstagabend unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache.

