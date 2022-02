In der Nacht zum Donerstag fängt eine Lagerhalle bei München Feuer. Über 100 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

03.02.2022 | Stand: 08:42 Uhr

In Kirchheim bei München ist in der Nacht zum Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Mehr als hundert Einsatzkräfte löschten das Feuer. Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

