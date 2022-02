Brand in Weißenstadt: Leblosen Mann aus verrauchter Wohnung geborgen

In Weißenstadt melden Anwohner Brandrauch. Die Feuerwehr findet in der verqualmten Wohnung einen Leichnam.

16.02.2022 | Stand: 09:40 Uhr

In einer verqualmten Wohnung hat die Polizei in Weißenstadt am Dienstagmittag einen toten Mann gefunden. Nach Angaben der Polizei sahen Anwohner Brandrauch aus einem Haus im Weißenstädter Ortsteil Franken aufsteigen. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr das verqualmte Gebäude betraten, fanden sie im zweiten Obergeschoss den Leichnam eines 72-jährigen Mannes.

Bisher konnte noch die Polizei noch nicht herausfinden, warum es gebrannt hat. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in geschätzt fünfstelliger Höhe.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße 2180 im Ortsbereich von Franken für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr musste zwischen Weißenstadt und Röslau umgeleitet werden.

Lesen Sie auch: Prozess in Kempten: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus