Meckatzer, Memminger, Bachmeyer: Unterwegs in der unruhigen Bier-Branche

Kampf ums Überleben in Oberbayern, ein besonderer Sanierungs-Weg in Memmingen und Ideen in der Flasche im Westallgäu: Eine Reise durch das Bierland Bayern.

12.04.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Es ist ausgetrunken. Spätestens Anfang Mai wird das letzte Bachmayer-Bier verkauft sein. Dann endet eine bis auf das Jahr 1649 zurückreichende Brau-Tradition in Dorfen, einer Stadt mit rund 15.000 Einwohnern im östlichen Landkreis Erding. Josef Hörmann, Chef des kleinen Betriebs, will die traurige Geschichte nicht ein weiteres Mal erzählen. Denn die Bachmayer-Story vagabundierte durch die Republik, sozusagen als Beweis für das nach der Corona-Krise und der Energiepreis-Explosion immer heftiger werdende Brauerei-Sterben in Deutschland.

