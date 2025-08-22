Icon Menü
Bundesliga-Auftakt: Bayern-Star Olise erster Saison-Torschütze

Bundesliga-Auftakt

Bayern-Star Olise erster Saison-Torschütze

Das erste Tor in der neuen Bundesligasaison bejubelt der FC Bayern. Der Schütze ist aber nicht Harry Kane.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bayern Münchens Michael Olise hat das erste Tor in der neuen Bundesligasaison erzielt. (Archivbild)
    Bayern Münchens Michael Olise hat das erste Tor in der neuen Bundesligasaison erzielt. (Archivbild) Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa

    Michael Olise hat das erste Tor in der 63. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Franzose traf im Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig in der 27. Minute zur Führung für den Titelverteidiger. Es war der 13. Bundesligatreffer für den 23 Jahre alten Offensivspieler. Olise war im Vorjahr vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace an die Isar gewechselt war.

