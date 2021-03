Bundespolizei verhaftet zwei Männer an der Grenze bei Kiefersfelden

Nach Grenzkontrollen auf der A93 mussten zwei Männer ins Gefängnis. Beide waren wegen Straftaten in der Vergangenheit bereits verurteilt worden.

17.03.2021 | Stand: 16:04 Uhr

Bei Grenzkontrollen am Mittwoch auf der A93 hat die Bundespolizei zwei Männer verhaftet. Beide Männer sind in der Vergangenheit zu Geldstrafen verurteilt worden und konnten ihre Justizschulden in vierstelliger Höhe nicht begleichen.

An der Kontrollstelle bei Kiefersfelden hielten die Beamten einen Mann aus Portugal auf. Der 50-Jährige war mit einem Auto mit deutschem Kennzeichen unterwegs. Die Bundespolizisten überprüften seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er war vor einem Jahr wegen Insolvenzverschleppung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Strafe in Höhe von 6400 Euro hat der Mann bisher jedoch nicht bezahlt.

Da er die Summe nicht aufbringen konnte, nahmen die Beamten ihn fest. Ersatzweise muss er nun 157 Tage im Gefängnis in Traunstein in Haft.

Grenzkontrolle auf der A93 bei Kiefersfelden: 24-Jähriger verhaftet

Auch bei der Kontrolle eines 24-Jährigen aus Serbien auf der Inntalautobahn wurden die Bundespolizisten aufmerksam. Der Mann musste wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro bezahlen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein suchte bereits nach dem jungen Mann. Bei der Festnahme fehlten dem 24-Jahrigen jedoch die finanziellen Mittel, um die Strafe zu bezahlen. Stattdessen muss er nun 30 Tage ins Gefängnis.

Lesen Sie auch: Deutschland verlängert Grenzkontrollen um weitere zwei Wochen

Lesen Sie auch