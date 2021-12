"Kein größeres Potenzial": Bayerns Bauern setzen auf Hanf anstatt Cannabis

Die Ampel-Koalition will Cannabis legalisieren - doch die Bauern in Bayern sehen noch kein großes Geschäftsfeld. Der Anbau von Nutzhanf boomt dagegen bereits.

Auch mit der geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland sieht Bauernpräsident Walter Heidl keinen baldigen Anbau-Boom auf Bayerns Feldern. "Die Regeln und Vorgaben für die Erzeugung werden auch in Zukunft streng sein. Ich sehe deswegen im Moment kein größeres Potenzial", sagte der Präsident des Bayerischen und Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes.

Der Anbau sei aufwendig und bereits jetzt beim Anbau für medizinische Zwecke stark reglementiert. Er gehe davon aus, dass diese Standards auch bei einer Legalisierung als Genussmittel gelten würden, sagte Heidl der Deutschen Presse-Agentur.

Legalisierung von Cannabis: Der Anbau von Hanf boomt in Bayern

Der Referent des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) Anton Huber sagte dazu dem Sender Antenne Bayern, es gebe bereits Landwirte, die Interesse am legalen Anbau von Cannabis haben. "Unsere Landwirte sind im Allgemeinen sehr innovationsfreudig. Noch sind die Anforderungen nicht bekannt. Wenn es sich aber rechnet, wird sicher der ein oder andere Landwirt in den Anbau einsteigen", sagte Huber dem Sender.

Der Anbau von Nutzhanf hingegen boomt schon jetzt. Seit 2018 habe sich die Anbaufläche in Bayern bereits vervierfacht auf 715 Hektar im Jahr 2021, sagte Heidl. Der Faserhanf sei vielseitig einsetzbar - für Treibstoff und für verschiedene Materialien: als Dämmmaterial anstelle von aufgeschäumtem Styropor über Kleidung bis hin zum Plastikersatz etwa als Armaturenbrett im Auto.

Ampel-Koalition brachte kontrollierte Abgabe von Cannabis auf den Weg

"Da sehe ich viele Möglichkeiten." Im Straubinger Technologie- und Förderzentrum für Nachwachsende Rohstoffe werde an Sorten geforscht, die hierzulande gut reifen.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP plant eine kontrollierte Abgabe von Cannabis "an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften". Dadurch würde "die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet", heißt es im Koalitionsvertrag.

Cannabis als Genussmittel: Gerade aus Bayern kommt Widerstand

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht in der Legalisierung von Cannabis eine große Gefahr. Auch Heidl sagte: "Ich habe mit der Legalisierung ein Problem." (Lesen Sie auch: Kiffende Präsidenten und Cannabis-Legaliserung sind Thema bei Aktionswoche in Kempten)

Heidl steht seit 2012 an der Spitze des BBV. 2022 wird er nach zehn Jahren nicht mehr antreten, wie der Niederbayer Mitte des Jahres bekannt gab. Ein Kandidat hat bereits seinen Hut in den Ring geworfen für die Nachfolge: Der 54-jährige Stefan Köhler aus Unterfranken ist Präsident des dortigen Bezirksverbandes und Vorsitzender des Umweltausschusses im Bauernverband. (Lesen Sie auch: Was Allgäuer Landwirte von Cem Özdemir halten - und was sie sich von ihm wünschen)