Bauarbeiter stirbt bei Betriebsunfall

Bei einem Betriebsunfall ist ein 35-jähriger Bauarbeiter tödlich verletzt worden. Ein Bauteil hatte sich von einem Kran gelöst und den Mann eingeklemmt.

30.03.2022 | Stand: 16:12 Uhr

Ein Bauarbeiter ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Bad Kötzting tödlich verletzt worden. Eine Verschalung habe sich von einem Kran gelöst und den 35-Jährigen getroffen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

Bauarbeiter von Bauteil eingeklemmt und tödlich verletzt

Der Mann habe das mehr als eine Tonne schwere Bauteil per Fernbedienung selber angehoben und danach darunter gearbeitet. Als er die Verschalung noch ein Stück weiter hochheben wollte, löste sie sich vom Kran. Der 35-Jährige wurde unter dem Bauteil eingeklemmt und schwer verletzt. Er starb am Dienstag noch am Unfallort auf der Großbaustelle im Landkreis Cham. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen.

