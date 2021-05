Chaoten bewerfen Polizisten mit Flaschen: 19 Beamte im Englischen Garten verletzt

Im Englischen Garten in München ist am Samstagabend eine Auseinandersetzung eskaliert. Das Ergebnis: Sechs Festnahmen, 19 verletzte Polizeibeamte.

Im Englischen Garten in München ist am Samstagabend eine Auseinandersetzung zwischen Partyvolk und der Polizei nach Darstellung der Ordnungshüter eskaliert. Junge Leute hätten etwa 50 Flaschen in Richtung der Polizisten geworfen und so 19 Beamte verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

An dem "Party Hotspot" im Englischen Garten sei es am Samstag zunächst zu einer Schlägerei gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Danach habe sich die Wut gegen die Beamten gerichtet.

Eine große Gruppe überwiegend junger Leute warf daraufhin Flaschen auf die anrückenden Beamten. Diese wiederum setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

19 Beamte wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt. Sechs Menschen wurden vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch.

In sozialen Medien kursierten Videos von dem Vorfall. Dort ist auch zu sehen, wie aus einer größeren Gruppe junger Menschen Flaschen auf die Polizisten geworfen werden.

Welchen Hintergrund die Auseinandersetzung hatte, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei will im Laufe des Sonntags über die Ereignisse informieren.