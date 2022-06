Christi Himmelfahrt 2023: Was feiern wir an diesem Feiertag?

Christi Himmelfahrt 2023 ist ein gesetzlicher Feiertag in Bayern. An diesem Tag ist Vatertag. Aber was feiern wir da? Welche Bräuche gibt es?

Der Feiertag Christi Himmelfahrt 2023 ist für Christen ein Hochfest, an dem die Rückkehr Jesus zu seinen Vater im Himmel gefeiert wird. Viele andere Menschen freuen sich über einen Feiertag unter der Woche. Denn wer den Freitag als Brückentag nimmt, kann sich vier Tage lang von der Arbeit erholen.

Wann ist Christi Himmelfahrt 2023?

Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?

Seit wann gibt es den Brauch und den gesetzlichen Feiertag?

Datum: Wann ist 2023 Christi Himmelfahrt in Deutschland?

2023 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland2022 am Donnerstag, 18. Mai.

Ist Christi Himmelfahrt 2023 Feiertag in Bayern?

Ja. Christi Himmelfahrt ist in ganz Deutschland und vielen unserer Nachbarländer ein gesetzlicher Feiertag.

Warum feiern wir Christi Himmelfahrt?

Christi Himmelfahrt ist für Katholiken, orthodoxe Christen und in der anglikanischen Kirche ein Hochfest, an dem die Rückkehr Jesus zu seinen Vater im Himmel gefeiert wird. "Die "Himmelfahrt Christi" gehört zum Urbestand des christlichen Glaubens. Der Auferstandene erscheint vierzig Tage lang nach der Auferstehung mit verklärtem Leib als der von Gott Erhöhte" heißt es etwa beim Bistum Augsburg.

Als eigenständiges Fest kann Himmelfahrt demnach seit den Jahr 370 nachgewiesen werden.

Ist Christi Himmelfahrt immer am gleichen Datum?

Nein. Christi Himmelfahrt wird immer am 40. Tag der Osterzeit. Darum liegt der Feiertag immer zehn Tage vor Pfingsten und immer an einem Donnerstag - nämlich 39 Tage nach dem Ostersonntag. Da der Termin für das Osterfest vom Mond abhängt, ist der früheste mögliche Termin für Christi Himmelfahrt der 30. April, der späteste mögliche Termin am 3. Juni.

Bittgänge und Vatertag: Welche Bräuche gibt es an Christi Himmelfahrt?

In den drei Tagen vor dem Feiertag gibt es mancherorts Bittprozessionen, bei denen für eine gute Ernte gebeten wird. Diesen Brauch gab es bereits im Mittelalter.

Bekannter dürfte der Brauch sein, an Christi Himmelfahrt Vatertag zu feiern. Wie schon der Muttertag hat auch "Father's Day" seine Wurzeln in den USA. Erfunden hat ihn eine Frau: Sonora Louise Smart Dodd aus der kleinen Stadt Spokane im US-Bundesstaat Washington. Ihr Vater hatte nach dem Tod seiner Ehefrau sechs Kinder allein groß gezogen. Um ihn zu ehren und vom gerade erst eingeführten Muttertag inspiriert, konnte Dodd zunächst die örtlichen Behörden überzeugen, am dritten Sonntag im Juni künftig auch der Väter zu gedenken - zum ersten Mal 1910. Sechs Jahre später feierte Präsident Woodrow Wilson den Vatertag im Weißen Haus, doch erst 1972 erklärte ihn Richard Nixon zum offiziellen Feiertag.

Eine Tradition bringt der Tag in Aachen mit: Dort wird an Christi Himmelfahrt traditionell der Aachener Karlspreis verliehen, so auch 2023 am 18. Mai.

Datum: Wann ist Christi Himmelfahrt nächstes Jahr?

Das Datum dieses Feiertags wechselt von Jahr zu Jahr. 2023 fällt Christi Himmelfahrt auf den 18. Mai. Die Termine:

2020: 21. Mai

2021: 13. Mai

2022: 26. Mai

2023: 18. Mai

2024: 9. Mai

