LGL:  Corona-Inzidenz in fast allen Altersgruppen in Bayern gesunken

In Freizeiteinrichtungen gilt draußen 2G, zum Beispiel in Zoos oder an Seilbahnen. 2G gilt außerdem in Schwimmbädern oder Thermen. Beim Sport in Innenbereich oder bei Veranstaltungen gilt weiterhin 2G-Plus. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Geboosterte sind bei 2G-Plus von der Testpflicht befreit.