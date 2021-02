Corona-Impfung und Schwangerschaft? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Manche Frauen haben angesichts eines Kinderwunsches oder einer Schwangerschaft Bedenken gegenüber einer Corona-Impfung. Das sagen Experten dazu.

04.02.2021 | Stand: 08:35 Uhr

Die Impfbereitschaft in Bayern scheint groß zu sein. Verschiedene aktuelle Umfragen kommen zu dem Ergebnis, dass sich derzeit rund die Hälfte bis zu zwei Dritteln der Menschen im Freistaat impfen lassen würden. Zur Gruppe der Unentschlossenen gehören einige junge Frauen, die einen Kinderwunsch hegen oder bereits schwanger sind. Manche von ihnen haben im Gespräch mit unserer Redaktion von ihrer Unsicherheit, was die Corona-Impfung angeht, berichtet. Deshalb haben wir an dieser Stelle die häufigsten Fragen gesammelt: