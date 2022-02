Neue Corona-Regeln in Bayern: Schulleiter können ganze Klassen nach Hause schicken

Die Inzidenzwerte in Bayern sind auf einem Rekordhoch. Wie geht es also im Kampf gegen Omikron vor allem an Schulen weiter? Das sagt die bayerische Regierung.

01.02.2022 | Stand: 15:38 Uhr

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Der Wert lag am Dienstag bei 1421,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, wie das Robert Koch-Institut am Morgen bekanntgab. Wie geht es für den Freistaat im Kampf gegen die Omikron-Welle also weiter? Darüber hat Dienstagvormittag das bayerische Kabinett beraten.

Im Fokus der Beratungen stand unter anderem die Lage an Schulen. Laut LGL liegt die Inzidenz bei den Sechs- bis Elfjährigen bei über 3.200. Trotz hoher Zahlen versuchen die Schulen, am Präsenzunterricht festzuhalten.

Schulleiter können bei größerem Ausbruchsgeschehen eingreifen

Nach viel Kritik an den Corona-Regeln für die bayerischen Schulen werden diese in einem Punkt angepasst: Bei größeren Ausbruchsgeschehen können Schulleiter künftig ganze Klassen nach Hause und in den Distanzunterricht schicken, und zwar für fünf Tage. Sie müssen in diesen Fällen dann nicht mehr auf eine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes warten, sondern können eigenständig handeln. Das teilte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung in München mit, bei der auch einige Schulleiter zugeschaltet waren. Von einer "gravierenden Häufung" von Corona-Fällen sei auszugehen, wenn rund 50 Prozent der Schüler einer Klasse betroffen seien, sagte Piazolo.

Formal handelt es sich dabei dann nicht um eine förmliche Quarantäne-Anordnung für die Klasse beziehungsweise die übrigen Kinder - dafür bleibt weiterhin allein das Gesundheitsamt zuständig. Die Schulleiter können aber künftig entscheiden, ob bestimmte Klassen wegen vieler Corona-Fälle in den Distanzunterricht wechseln müssen. Das kann und soll dann deutlich früher geschehen, als es angesichts der massiven Überlastung vieler Gesundheitsämter derzeit oft möglich ist. Schülerinnen und Schüler, die positiv getestet werden, müssen auch weiterhin, wie bisher, umgehend nach Hause und in Isolation (Lesen Sie auch: Kindheit und Jugend in der Corona-Pandemie: "Das soziale Miteinander hat gelitten").

Kultusministerium lenkt nach viel Kritik ein

Damit lenkt das Kultusministerium nach viel Kritik von Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden ein. Zuletzt nämlich hatte das Ministerium in einem Schreiben an Schulen und Eltern nicht nur betont, dass allein das zuständige Gesundheitsamt entscheide, wer in Quarantäne müsse, sondern auch explizit festgehalten: "Bis zu einer möglichen Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt besuchen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse weiter den Unterricht." Daran hatte sich die teils deutliche Kritik entzündet - weil manche Schulen offenbar durchaus zuvor eigenständiger gehandelt hatten.

Pressekonferenz: Die wichtigsten Aussagen im Überblick

