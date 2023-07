Junge ist seit zwei Jahren schulpflichtig – und nie im Unterricht aufgetaucht

Trotz Bußgeldern schickt eine fränkische Mutter ihr Kind nicht in die Schule. Bekannte sorgen sich um den Jungen. Auch in Schwaben fehlten Kinder monatelang.

Von Björn Kohlhepp, Sarah Ritschel

13.07.2023 | Stand: 20:39 Uhr

Ein Junge aus dem Landkreis Main-Spessart, der jetzt eigentlich in die zweite und bald in die dritte Klasse gehen müsste, ist bisher offenbar noch keinen Tag in der Schule gewesen. Lediglich am Einschulungstag sei er anwesend gewesen, heißt es von mehreren Personen, die den Fall kennen. Wie ist das möglich? In Deutschland gibt es eine Schulpflicht.

