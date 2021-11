Familienministerin: Martinsumzüge 2021 in Bayern trotz Corona erlaubt

Martinsumzüge 2021 trotz Corona in Bayern? Ja, sagt das bayerische Familienministerium. Allerdings sind die Hygiene-Regeln einzuhalten. Hier alle Infos.

06.11.2021 | Stand: 19:02 Uhr

Martinsumzüge sind nicht nur in Bayern gute Tradition zu St. Martin am 11. November. Tatsächlich haben auch 2021 viele Kinder ihre Laterne schon gebastelt. Andere schneiden, kleben und malen noch. Aber: Sind Umzüge an St. Martin in Bayern überhaupt erlaubt angesichts der Corona-Pandemie? Und was sind die Regeln für Kindergärten, Kitas und Privatpersonen, wenn sie Martinsumzüge in Bayern organisieren wollen?

Vorab: St. Martinszüge sind in Bayern 2021 erlaubt - auch wenn die Corona-Pandemie alles andere als vorbei ist und im Gegenteil immer mehr Menschen sich aktuell wieder mit dem Virus infizieren.

Ministerium: Martinsumzüge in Bayern 2021 trotz Corona erlaubt

Vergangenes Jahr fielen die bei Kindern beliebten Sankt-Martins-Umzüge vielerorts oder konnten nur in sehr kleinem, familieninternen Rahmen stattfinden. 2021 ist das anders: "Da am Sankt-Martins-Tag traditionell die Laternenumzüge im Mittelpunkt stehen und diese im Freien stattfinden, können Martinsfeste auch mit verhältnismäßig wenigen Einschränkungen durchgeführt werden", sagt Bayerns Familienministerin Carolina Trautner. So könnten Laternenumzüge am Martinstag "gemeinsam von den Familien und Kindertageseinrichtungen veranstaltet werden".

Unklar ist, ob sich die Regeln in den kommenden Tagen angesichts der deutlich steigenden Infektionszahlen in Bayern doch noch einmal ändern.

Die Martinsumzüge gehen auf den heiligen Martin von Tours zurück. Martin wurde vermutlich 316/17 in der Stadt Sabaria im heutigen Ungarn geboren. Er trat auf Wunsch seines Vaters in die Armee ein, ließ sich dann mit 18 Jahren taufen, quittierte den Militärdienst und wurde Eremit. 371 wurde er gegen seinen Willen zum Bischof von Tours an der Loire ernannt, am 8. November 397 starb er.

Martinsumzüge am 11. November sind gute Tradition in Bayern

St. Martin soll der Überlieferung zufolge in seinem Leben mehrere Wunder vollbracht haben. Geradezu berühmt wurde er jedoch, als er am Straßenrand einen frierenden Armen sah, mit einem Schwert seinen Mantel teilte und eine Hälfte dem Bettler schenkte.

Die oft am 11.11. verzehrte Martinsgans (hier ein Rezept von Sternekoch Simon Schlachter aus dem Allgäu) ist wohl dem früheren Zahl- und Pachttag 11. November geschuldet. Sie erinnert aber auch an die Legende, nach der sich der Heilige in einem Gänsestall versteckte, um seiner Wahl zum Bischof durch das Volk zu entgehen; die schnatternden Tiere verrieten ihn aber. Andere Martinsbräuche wie Feuer und Fackelzug sind womöglich nichtchristlichen Ursprungs.