Die Ermittlungen zur spontanen Party in der Bereitschaftspolizei Königsbrunn laufen weiter. Klarer ist inzwischen die Rolle des verantwortlichen Ausbilders.

Von Norbert Staub

29.01.2021 | Stand: 09:53 Uhr

Eine spontane Party in den Räumen der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn sorgt weiter für Wirbel: Nach den ersten Befragungen deutet sich an, dass der Ausbilder nicht an der Party beteiligt war, aber auch nicht eingeschritten ist, als er davon Wind bekam. Wie berichtet hatten Polizeischüler Mitte Dezember die bestandenen Prüfungen spontan gefeiert, ohne sich an die Corona-Auflagen zu halten. (Weitere Corona-Nachrichten finden Sie in unserem Newsblog.)