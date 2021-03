Corona-Regeln zu Ostern: Wen darf ich treffen, wo kann ich einkaufen?

Verwandte treffen, Einkaufsbummel, Ausflug in die Berge: Wegen Corona ist auch das Osterfest 2021 anders. Welche Corona-Regeln über Ostern im Allgäu gelten.

30.03.2021 | Stand: 10:40 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 30. März - Zwei Feiertage mehr? Viele hatten sich gefreut, andere geärgert als Bund und Länder am 22. März Gründonnerstag und Karsamstag zum Ruhetag erklärt hatten. Vergangene Woche kippte Bundeskanzlerin Angela Merkel die sogenannte Osterruhe wieder. Doch eine Ausnahme bedeutet das auch über die Feiertage nicht. Welche Regeln gelten nun an Ostern 2021 in Bayern? Wen darf ich im Allgäu über die Feiertage treffen? Und wo kann ich noch einkaufen? Ein Überblick.

Offene Geschäfte, Treffen mit nur einer weiteren Person

Einzelhandel geschlossen, Supermärkte geöffnet: Wie schon in der Vergangenheit bleiben Gründonnerstag und Karsamstag normale Werktage. Zunächst hatten Bund und Länder den 1. April und den 3. April zu Ruhetagen erklärt, nun dürfen Geschäfte doch öffnen.

Für die Allgäuer bedeutet das: Einkaufen gehen können sie in Supermärkten, Dorgerien ebenso in Buchhandlungen, Gärtnereien und Baumärkten (die bleiben auch bei der "Notbremse" geöffnet). Auch zum Friseur kann man am Osterwochenende gehen. Geschlossen bleibt der Einzelhandel in der Region, da die Inzidenzwerte zu hoch sind (alle Corona-News aus dem Allgäu hier).

: Bund und Länder appellieren an die Religonsgemeinschaften ausschließlich virtuelle Gottesdienste über zu veranstalten. Treffen: Zwei Haushalte mit maximal fünf Menschen - diese Regelung für private Treffen gilt auch über die Feiertage . Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren, sie werden dabei nicht mitgezählt.

Aber : Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis drei Tage hintereinander über 100, dann darf man sich nur noch mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen. Das gesamte Allgäu befindet sich seit Montag im Lockdown - das bedeutet, dass sich die Allgäuer und Allgäuerinnen über die Feiertage nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen (Stand 30. März). Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen.

Lockerungen gibt es erst, wenn die Kommunen drei Tage hintereinander unter 100 liegen. Die Allgäuer Städte und Kreise müssten also theoretisch spätestens ab Mittwoch drei Tage in Folge unter 100 liegen, damit man ab Ostersonntag mit fünf Personen aus zwei Haushalten zum Osterfrühstück zusammen sitzen darf.

Erlaubt bleibt aber „die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst“.

: Wer sich in den kommenden Tagen mit einer weiteren haushaltsfremden Person am Abend trifft, sollte nicht vergessen, dass im ganzen die von 22 bis 5 Uhr gilt. Die eigenen vier Wände dürfen nach 22 Uhr nur noch mit triftigem Grund verlassen werden (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassi-gehen mit dem Hund). Reisen und Tagesausflüge: Vor den Bund-Länder-Beratungen forderten viele Bundesländer Urlaub in der eigenen Region, zum Beispiel auf Campingplätzen oder in Ferienwohnungen, zu erlauben. Beschlossen wurde dazu nichts. Stattdessen rät die Bundesregierung dazu, auch über Ostern keine Reisen anzutreten. Tagesausflüge in die Berge sind aber erlaubt. Die Allgäuer Polizei will über die Feiertage verstärkt kontrollieren. Museen, Zoos und Kulturdenkstätten bleiben über Ostern im Allgäu geschlossen.

Bayern plant Öffnungen trotz verlängertem Lockdown

So geht es weiter: Nach dem Corona-Gipfel vom 22. März ist der Lockdown nun erst einmal bis zum 18. April verlängert. Die Notbremse, die seit Anfang März gilt, bleibt auch in dieser Zeit weiter bestehen.

Nach dem Corona-Gipfel vom 22. März ist der Lockdown nun erst einmal bis zum 18. April verlängert. Die Notbremse, die seit Anfang März gilt, bleibt auch in dieser Zeit weiter bestehen. Bayerns Pläne: Die Umsetzung dieser Regelungen liegt bei den Bundesländern. So kündigte Bayern bereits an, die Corona-Regeln für den Einzelhandel nach Ostern lockern zu wollen. Das würde bedeutet, dass Läden ab dem 12. April bereits bei einer Inzidenz von unter 100 öffnen dürfen. Der aktuelle Grenzwert liegt bei 50. Bei einem hohen Wert über 100 soll Einkaufen nur mit Termin möglich sein. „Click & Meet“-Käufer sollen außerdem einen negativen Corona-Test vorzeigen müssen.

Bilderstrecke

Ostern im Allgäu: Das sind die bekanntesten Bräuche und Traditionen zum Osterfest

1 von 10 Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa 2 von 10 Gekochte Eier färben ist ebenfalls eine feste Tradition in vielen Allgäuer Familien. Es gibt verschiedene Arten, die Eier zu verzieren: Entweder mit klassischen Farben oder ganz natürlich mit Rote Beete und Spinatblättern. Auch Malereien mit Holzstiften oder Wachs und Verzierungen mit Spitze oder Aufklebern sehen toll aus - das Osterfest wird jedes Jahr bunt. Bild: Christin Klose, dpa Gekochte Eier färben ist ebenfalls eine feste Tradition in vielen Allgäuer Familien. Es gibt verschiedene Arten, die Eier zu verzieren: Entweder mit klassischen Farben oder ganz natürlich mit Rote Beete und Spinatblättern. Auch Malereien mit Holzstiften oder Wachs und Verzierungen mit Spitze oder Aufklebern sehen toll aus - das Osterfest wird jedes Jahr bunt. Bild: Christin Klose, dpa 3 von 10 In vielen Allgäuer Gemeinden werden die Brunnen am Karsamstag geschmückt. Neben Zweigen, die zu einer Krone gebunden werden, schmücken auch Blumen und bemalte Eier den Brunnen. Bild: Waltraud Grubitzsch, dpa In vielen Allgäuer Gemeinden werden die Brunnen am Karsamstag geschmückt. Neben Zweigen, die zu einer Krone gebunden werden, schmücken auch Blumen und bemalte Eier den Brunnen. Bild: Waltraud Grubitzsch, dpa 4 von 10 In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird vor der Kirche oft ein Feuer entzündet, das sogenannte Osterfeuer. Hier wird dann die Osterkerze entzündet. Bild: Boris Roessler, dpa In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird vor der Kirche oft ein Feuer entzündet, das sogenannte Osterfeuer. Hier wird dann die Osterkerze entzündet. Bild: Boris Roessler, dpa 5 von 10 Am bekanntesten ist der Kult um den Osterhasen. Er versteckt im Allgäu die Ostereier und Geschenke im Garten oder im Wald. Er ist aber sehr scheu und lässt sich nur selten blicken - das sagen zumindest die meisten Eltern ihren Kindern. Schokoladen-Osterhasen in allen Formen gibt es an Ostern zuhauf. Bild: Patrick Pleul, dpa Am bekanntesten ist der Kult um den Osterhasen. Er versteckt im Allgäu die Ostereier und Geschenke im Garten oder im Wald. Er ist aber sehr scheu und lässt sich nur selten blicken - das sagen zumindest die meisten Eltern ihren Kindern. Schokoladen-Osterhasen in allen Formen gibt es an Ostern zuhauf. Bild: Patrick Pleul, dpa 6 von 10 Für viele Allgäuer Kinder das Highlight an Ostern: Frühmorgens mit Gummistiefeln in den Garten rennen und nach Ostereiern und dem Nest suchen. Vielleicht ist der Osterhase sogar noch in der Nähe... Bild: Angelika Warmuth, dpa Für viele Allgäuer Kinder das Highlight an Ostern: Frühmorgens mit Gummistiefeln in den Garten rennen und nach Ostereiern und dem Nest suchen. Vielleicht ist der Osterhase sogar noch in der Nähe... Bild: Angelika Warmuth, dpa 7 von 10 Schnee gehört an Ostern auch oft dazu. Das Ostereiersuchen findet daher oft auf schneebedeckten Wiesen und in gefrorenden Gärten satt. Bild: Patrick Pleul, dpa Schnee gehört an Ostern auch oft dazu. Das Ostereiersuchen findet daher oft auf schneebedeckten Wiesen und in gefrorenden Gärten satt. Bild: Patrick Pleul, dpa 8 von 10 Zum Frühstück am Ostersonntag gibt es im Allgäu häufig Osterbrot: ein süßer Zopf aus einem Hefeteig mit Rosinen, Mandeln und Nüssen. Bild: Mascha Brichta, dpa Zum Frühstück am Ostersonntag gibt es im Allgäu häufig Osterbrot: ein süßer Zopf aus einem Hefeteig mit Rosinen, Mandeln und Nüssen. Bild: Mascha Brichta, dpa 9 von 10 Ein selbst gebackenes Osterlamm ist für viele Allgäuer ein unverzichtbarer Bestandteil des Osterfrühstücks. Auch als Mitbringsel wird diese köstliche Leckerei viel Freude bereiten. Bild: Laura Jocham Ein selbst gebackenes Osterlamm ist für viele Allgäuer ein unverzichtbarer Bestandteil des Osterfrühstücks. Auch als Mitbringsel wird diese köstliche Leckerei viel Freude bereiten. Bild: Laura Jocham 10 von 10 Neben dem Osterzopf und Hasen aus Hefeteig findet sich auch das Lämmchen häufig in Osternestern. Bild: Anja Bartsch Neben dem Osterzopf und Hasen aus Hefeteig findet sich auch das Lämmchen häufig in Osternestern. Bild: Anja Bartsch 1 von 10 Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa

