Wegen Corona wurden tausende Luftfilter für Klassenzimmer gekauft. Die Geräte sind allerdings Stromfresser. Verstärkt im Herbst eine Krise die andere?

29.08.2022 | Stand: 10:27 Uhr

Im Herbst könnten sich an Bayerns Schulen zwei Krisen in die Quere kommen: Corona und die steigenden Energiekosten. Helmut Dedy, Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, jedenfalls hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk zu bedenken gegeben: „Die beiden Sachen, die können sich durchaus beißen.“

