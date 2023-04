Ab Samstag gelten keine Corona-Maßnahmen mehr in Bayern

Die Erinnerung an Lockdowns und strikte Kontaktbeschränkungen wird bleiben. Zum 7. April 2023 laufen die allerletzten Corona-Schutzmaßnahmen in Bayern aus.

06.04.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Nach mehreren Lockerungsschritten laufen am Karfreitag, 7. April, die letzten bundesweiten Maskenpflichten im Gesundheitswesen aus. Das bedeutet: Die letzten noch verbliebenen Pflichten fallen weg – wie das Tragen einer FFP2-Maske beim Besuch eines Krankenhauses oder Pflegeheimes. Auch in anderen Fällen gibt es keine Auflagen mehr. So bestätigt es die deutsche Bundesregierung auf ihrer Website.

Ab dem 8. April entfällt so der Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen nach Infektionsschutzgesetz § 28b. Es müssen keine FFP2-Masken mehr beim Besuch einer Arztpraxis, eines Krankenhauses oder eines Pflegeheimes getragen werden.

Die Erinnerung an komplette Lockdowns und strikte Kontaktbeschränkungen wird sicherlich noch lange andauern. Die einst zahlreichen Maskenpflichten etwa in Läden, Bussen und Bahnen sind nun auch schon länger aufgehoben. Anfang März fielen dann noch alle restlichen Testpflichten weg, die noch für Besuche in Kliniken oder Pflegeheimen galten. Als letztes gilt nach dem Infektionsschutzgesetz noch bis zum Ablauf des Karfreitags, dem 7. April, eine Maskenpflicht für Besucher und Besucherinnen in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Am Karsamstag, 8. April, ist auch das vorbei.

48 Prozent sagen: Maskenpflicht war völlig richtig

Dass im Herbst und Winter 2023 wieder Alltagsauflagen greifen könnten, glaubt eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger laut einer Umfrage aktuell nicht. Für die lange verpflichtenden Schutzregeln zu Masken und Tests gibt es rückblickend eine breite Akzeptanz.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) nannten 48 Prozent die Maskenpflichten als völlig richtig und 25 Prozent eher richtig. Völlig falsch fanden sie 14 Prozent, eher falsch 11 Prozent. Die Testpflichten beurteilten 41 Prozent der Befragten allgemein als völlig richtig und 32 Prozent als eher richtig. Als völlig falsch stuften sie 12 Prozent ein, als eher falsch 11 Prozent.

Corona-Impfungen sollen kostenfrei möglich sein

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hob hervor, dass die langen Schutzregeln gewirkt hätten und die entspanntere Situation nicht von alleine gekommen sei. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte der Welt am Sonntag: "Es ist gut, dass Anfang April die letzten bundesweiten Corona-Regeln auslaufen. Die massiven Eingriffe in die Grundrechte waren die Ausnahme in der Pandemie - Freiheit ist nun wieder die Regel."

Corona-Impfungen gehen in die reguläre Versorgung über. Dabei sollen sie auch vom 8. April an auf breiterer Front kostenfrei möglich sein. Rahmen für den Impf-Anspruch soll eine Richtlinie sein, die sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission orientiert.

Corona-Expertenrat beendet seine Arbeit

Für die Urlaubssaison 2023 fallen die schon weitgehend gelockerten Corona-Regeln bei der Einreise nach Deutschland weg. Die Verordnung läuft am 7. April aus.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung beendet seine Arbeit. Im Kanzleramt wird noch diskutiert, was sich dem Expertenrat anschließen könnte - mit Blick auf die Zusammensetzung und künftige Arbeitsschwerpunkte.

Die Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen bei leichten Erkältungsbeschwerden auch ohne Praxisbesuch ist am 1. April abgeschafft worden. Vorerst.