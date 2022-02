Kinder trifft die Omikron-Welle besonders stark. Viele Eltern fragen sich: Wie kann ich mein Kind schützen? Und was kann ich tun, wenn es an Corona erkrankt?

09.02.2022 | Stand: 16:54 Uhr

Bei Kindern und Jugendlichen liegen die Inzidenzen zum Großteil über dem Durchschnitt, ganze Kita-Gruppen und Schulklassen sind in Quarantäne: Die Omikron-Welle bereitet vielen Eltern große Sorgen. Wie lassen sich Kinder vor Corona schützen? Und was können Eltern tun, wenn Kinder erkranken oder in Quarantäne müssen? Wir klären die wichtigsten Fragen: