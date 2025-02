Fünfzehn Kinder wegen Feuers in Wohnheim evakuiert

Ein Feuer in einem Münchner Kinderheim hat ein glimpfliches Ende genommen: Am Dienstagabend brach der Brand in einer Dusche aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die Brandmeldeanlage Alarm auslöste, konnten die Betreuerinnen und etwa 15 Kinder den aus mehreren Wohncontainern bestehenden Komplex rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend.

Ursache war demnach der brennende Motor eines Lüfters, auch einige Kleidungsstücke hatten bereits Feuer gefangen. Da Teile des Gebäudes bereits verrußt waren, sperrten die Feuerwehrleute diesen Bereich. Die Kinder und ihre Betreuerinnen mussten in einen anderen Teil des Kinderheims umziehen. Die Höhe des Schadens ist unklar.