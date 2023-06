"Demnächst knallt es": Viele Pflegeheime sorgen sich um ihre Existenz

Jedem fünften Pflegeheim droht die Pleite. Verbände mahnen: Es werde immer schwieriger, eine zunehmend alternde Gesellschaft zu versorgen.

17.06.2023 | Stand: 09:33 Uhr

Fast jeden zweiten Tag schloss 2022 ein Pflegeheim in Deutschland, 146 waren es über das Jahr verteilt. Gut 6500 Bewohnerinnen und Bewohner waren von den Schließungen betroffen. Und die Entwicklung könnte in den kommenden Jahren zunehmen. Laut einer Umfrage des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) sorgen sich aktuell 68 Prozent der Pflegeheime um ihre Existenz. In Bayern sind es sogar 74 Prozent. Jede fünfte Einrichtung gilt laut der Bank für Sozialwirtschaft als insolvenzgefährdet.

