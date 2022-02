Demonstranten in München zeigen Solidarität mit der Ukraine

Etwa 1000 Menschen haben am Donnerstag vor dem russischen Generalkonsulat gegen den Angriff auf die Ukraine demonstriert. Weitere Proteste sollen folgen.

24.02.2022 | Stand: 19:29 Uhr

Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sind in München nach Polizeiangaben rund 1000 Demonstranten nahe dem russischen Generalkonsulat auf die Straße gegangen. "Putin stopp den Krieg" und "Putin hands off Ukraine" war auf Plakaten zu lesen. Etliche Teilnehmer hatten auch Ukraine-Flaggen dabei. Die Versammlung am Donnerstagabend verlief laut Polizei friedlich.

In den kommenden Tagen sind weitere Demonstrationen aus Solidarität mit der Ukraine angekündigt, wie das Kreisverwaltungsreferat in München mitteilte.

Russland greift Ukraine an

Russland hatte am frühen Morgen einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Raketen wurden auch aus verschiedenen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. Ukrainische Behörden berichteten von Dutzenden Toten und Verletzten.

Bilderstrecke

Ukraine-Konflikt: Fotos nach der Invasion durch Russland

1 von 19 Ukrainische Soldaten fahren in einem Militärfahrzeug am 24. Februar 2022. Russische Truppen haben am Donnerstag ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. Bild: Sergei Grits, AP, dpa Ukrainische Soldaten fahren in einem Militärfahrzeug am 24. Februar 2022. Russische Truppen haben am Donnerstag ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. Bild: Sergei Grits, AP, dpa 2 von 19 Rauch und Flamme in der Nähe des Flusses Dnjepr am 24. Februar 2022. Die russischen Streitkräfte haben dem Verteidigungsministerium zufolge die ukrainischen Luftwaffenstützpunkte angegriffen. Bild: Mary Ostrovska, AP, dpa Rauch und Flamme in der Nähe des Flusses Dnjepr am 24. Februar 2022. Die russischen Streitkräfte haben dem Verteidigungsministerium zufolge die ukrainischen Luftwaffenstützpunkte angegriffen. Bild: Mary Ostrovska, AP, dpa 3 von 19 Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa 4 von 19 Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa 5 von 19 Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa 6 von 19 Menschen begutachten an einer Straße in Kiew die Folgen des russischen Beschusses. An diesem Ort hatte eine russische Rakete am frühen Donnerstagmorgen eingeschlagen. Bild: Mikhail Palinchak, AP, dpa Menschen begutachten an einer Straße in Kiew die Folgen des russischen Beschusses. An diesem Ort hatte eine russische Rakete am frühen Donnerstagmorgen eingeschlagen. Bild: Mikhail Palinchak, AP, dpa 7 von 19 Ukrainische Soldaten auf einem Militär-LKW in der Hauptstadt Kiew am frühen Donnerstagmorgen. Bild: IMAGO, Stringer Ukrainische Soldaten auf einem Militär-LKW in der Hauptstadt Kiew am frühen Donnerstagmorgen. Bild: IMAGO, Stringer 8 von 19 Fahrzeuge stehen in einer Schlange vor einer Tankstelle in der Ukraine. Die Menschen legen sich Vorräte an. Bild: Efrem Lukatsky, AP, dpa Fahrzeuge stehen in einer Schlange vor einer Tankstelle in der Ukraine. Die Menschen legen sich Vorräte an. Bild: Efrem Lukatsky, AP, dpa 9 von 19 Menschen besteigen mit Gepäck einen Bus in Donetsk und versuchen, die Region im Osten der Ukraine zu verlassen. Das Bild stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Ihren Angaben zufolge hat in der Region Donetsk und Luhansk eine Massen-Evakuierung russischstämmiger Bürger begonnen - über 100.000 von ihnen sollen bis zum 24. Februar nach Russland gebracht worden sein. Diese Angabe stammt von russischer Seite. Bild: dpa, Tass, Alexander Ryumin Menschen besteigen mit Gepäck einen Bus in Donetsk und versuchen, die Region im Osten der Ukraine zu verlassen. Das Bild stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Ihren Angaben zufolge hat in der Region Donetsk und Luhansk eine Massen-Evakuierung russischstämmiger Bürger begonnen - über 100.000 von ihnen sollen bis zum 24. Februar nach Russland gebracht worden sein. Diese Angabe stammt von russischer Seite. Bild: dpa, Tass, Alexander Ryumin 10 von 19 Kinder und Erwachsene in einem Bus in Donetsk im Osten der Ukraine. Das Bild stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Ihren Angaben zufolge hat in der Region Donetsk und Luhansk eine Massen-Evakuierung russischstämmiger Bürger begonnen - über 100.000 von ihnen sollen bis zum 24. Februar nach Russland gebracht worden sein. Diese Angabe stammt von russischer Seite. Bild: Imago, Tass, Alexander Ryumin Kinder und Erwachsene in einem Bus in Donetsk im Osten der Ukraine. Das Bild stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Ihren Angaben zufolge hat in der Region Donetsk und Luhansk eine Massen-Evakuierung russischstämmiger Bürger begonnen - über 100.000 von ihnen sollen bis zum 24. Februar nach Russland gebracht worden sein. Diese Angabe stammt von russischer Seite. Bild: Imago, Tass, Alexander Ryumin 11 von 19 In der Hauptstadt Kiew zeigt dieses Foto am Donnerstagmorgen Menschen, die ihr Gepäck ins Auto laden, während im Hintergrund ein Miltärfahrzeug zu sehen ist. Bild: Imago, Stringer In der Hauptstadt Kiew zeigt dieses Foto am Donnerstagmorgen Menschen, die ihr Gepäck ins Auto laden, während im Hintergrund ein Miltärfahrzeug zu sehen ist. Bild: Imago, Stringer 12 von 19 Russische Staatsangehörige und Polizisten kontrollieren in der Belgorod-Grenzregion. Dort ist eine rund 540 Kilometer lange Grenze zwischen Russland und Sumy, Charkow und Luhansk in der Ostukraine. In dieser Region soll es am 24.2.2022 russische Luftangriffe gegeben haben. Schulen und Kindergärten bleiben laut Angaben geschlossen. Das Foto stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Bild: Imago, Tass, Anton Vergun Russische Staatsangehörige und Polizisten kontrollieren in der Belgorod-Grenzregion. Dort ist eine rund 540 Kilometer lange Grenze zwischen Russland und Sumy, Charkow und Luhansk in der Ostukraine. In dieser Region soll es am 24.2.2022 russische Luftangriffe gegeben haben. Schulen und Kindergärten bleiben laut Angaben geschlossen. Das Foto stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Bild: Imago, Tass, Anton Vergun 13 von 19 Russische Kontrolleure in der Belgorod-Grenzregion nahe einer Klinik. In der Nähe soll es einen Luftangriff mit einem Granatenabwurf gegeben haben. Das Foto stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Bild: Imago, Tass, Anton Vergun Russische Kontrolleure in der Belgorod-Grenzregion nahe einer Klinik. In der Nähe soll es einen Luftangriff mit einem Granatenabwurf gegeben haben. Das Foto stammt von der russischen Nachrichtenagentur Tass. Bild: Imago, Tass, Anton Vergun 14 von 19 In Kiew bildeten sich am Morgen lange Schlangen vor Geldautomaten an Banken, nachdem der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hatte. Bild: Imago, Stringer In Kiew bildeten sich am Morgen lange Schlangen vor Geldautomaten an Banken, nachdem der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hatte. Bild: Imago, Stringer 15 von 19 Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt Mariupol in der Ost-Ukraine. Bild: Sergei Grits, AP, dpa 16 von 19 Arbeiter in Kiew räumen nach einem russischen Beschuss die Trümmer einer Rakete auf einen Lastwagen. Bild: Efrem Lukatsky, AP, dpa Arbeiter in Kiew räumen nach einem russischen Beschuss die Trümmer einer Rakete auf einen Lastwagen. Bild: Efrem Lukatsky, AP, dpa 17 von 19 Ein von Flightradar24.com zur Verfügung gestellter Screenshot zeigt den freien Luftraum über der Ukraine am Donnerstag, 24. Februar 2022, nachdem russische Truppen ihren Angriff auf die Ukraine gestartet haben. Der Luftraum ist aktuell für die zivile Luftfahrt gesperrt. Bild: Flightradar24.com, AP, dpa, uncredited Ein von Flightradar24.com zur Verfügung gestellter Screenshot zeigt den freien Luftraum über der Ukraine am Donnerstag, 24. Februar 2022, nachdem russische Truppen ihren Angriff auf die Ukraine gestartet haben. Der Luftraum ist aktuell für die zivile Luftfahrt gesperrt. Bild: Flightradar24.com, AP, dpa, uncredited 18 von 19 In Deutschland hat Außenministerin Annalena Baerbock nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am frühen Donnerstagmorgen den Krisenstab des Auswärtigen Amts einberufen. Bild: Imago, photothek In Deutschland hat Außenministerin Annalena Baerbock nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am frühen Donnerstagmorgen den Krisenstab des Auswärtigen Amts einberufen. Bild: Imago, photothek 19 von 19 Bereits am Mittwochabend leuchtete das Brandenburger Tor in Berlin aus Solidarität in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Bild: Imago, Future Image Bereits am Mittwochabend leuchtete das Brandenburger Tor in Berlin aus Solidarität in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Bild: Imago, Future Image 1 von 19 Ukrainische Soldaten fahren in einem Militärfahrzeug am 24. Februar 2022. Russische Truppen haben am Donnerstag ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. Bild: Sergei Grits, AP, dpa Ukrainische Soldaten fahren in einem Militärfahrzeug am 24. Februar 2022. Russische Truppen haben am Donnerstag ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. Bild: Sergei Grits, AP, dpa

Laufend aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsblog.