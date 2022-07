Der Klang ihrer Heimat: Wie ein Allgäuer Musikpädagoge Geflüchteten hilft

27.07.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Musikpädagoge Martin Kern glaubt an die heilende Wirkung von Musik. Gerade für minderjährige, unbegleitete Asylsuchende hält der Buchenberger die Arbeit mit Musik für äußerst wichtig. „Sie ist für die Jugendlichen eine Möglichkeit, mit ihrem Leben fertigzuwerden“, sagt der 63-Jährige. „Sie vergessen das Gestern und Morgen. Viele, die eine Flucht hinter sich haben, können mit der Musik im Hier und Jetzt sein, um traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und wieder Fuß zu fassen.“

Einmal pro Woche ist er für die Jugendhilfe Allgäu tätig und bietet als freies Angebot Unterricht an Keyboard und Gitarre oder einfach nur Ruhe und Muse mit Musik an. Mit fünf Jugendlichen aus Eritrea kam er auf die Idee, das traditionelle afrikanische Zupfinstrument Krar nachzubauen.

Es besteht lediglich aus einem viereckigen Rahmen, einem Resonanzkörper mit Schallloch und fünf Saiten. „Die jungen Menschen sind entwurzelt, sie brauchen eine Basis und holen sich damit ein Stück Heimat her“, erklärt Martin Kern.

Mit Tatkraft und Energie ging er diese Idee an. Aus dem Internet bestellte er sich das Exemplar einer Krar. Mit dem Schreiner Helmut Mayr aus Eschach (bei Buchenberg), mit dem er schon seit 20 Jahren für seine Klangbrett- und Gitarrenbaukurse zusammenarbeitet, baute er alle Einzelteile nach. Zum Zusammensetzen der Teile hat der umtriebige Musikpädagoge nun fünf Männer unter 18 Jahren aus den Jugendhilfeeinrichtungen Villa Rosa in Röthenbach (Westallgäu) und dem Jugendhaus „Zum goldenen Hirschen“ von Lindenberg in die Schreinerei nach Eschach gebracht.

Da warten Querbalken mit fünf Wirbeln und Stahlsaiten darauf, verbaut zu werden. Sogleich machen sich die schlanken Jungs in Jeans, dunklen Sportjacken und Kappenmützen daran, unter Anleitung von Helmut Mayr den Rahmen zusammenzuschrauben, Resonanzböden zu verleimen und mit großen Schraubzwingen festzupressen. Nach dem Antrocknen bringen sie noch Stege an. Wenn dann schon die Stahlsaiten aufgezogen werden können, steigt die Vorfreude auf die fertige Leier aus Zirbelkiefer und Fichte.

Da die Jungs keine Profimusiker sind, findet sich nur ein Mutiger, der das neue Instrumenten gleich ausprobieren möchte. Der 17-jährige Tesfit legt im Sitzen den Rahmen an der Längsseite auf seinen Oberschenkel und streicht so mit einem Plektrum bequem die Saiten. Dafür ist, wie bei einer Gitarre, die rechte Hand zuständig. Aber die Krar hat keinen Bund. Wie entstehen dann mit der linken Hand die Tonhöhen? Zum einen sind die fächerförmig angeordneten Saiten pentatonisch gestimmt, haben also fünf Töne, wobei die Halbtöne wegfallen. Zum anderen dämpft der Spieler mit den Fingern der linken Hand alle Saiten ab, die nicht klingen sollen. So entsteht eine Mischung aus Rhythmus und Klangvariationen, die allen Neugierigen in der Werkstatt ein Lachen ins Gesicht zaubert.

Jeder der fünf Jugendlichen hält jetzt strahlend eine selbst zusammengesetzte Krar in den Händen und ist sehr zufrieden. Auch Martin Kern, dessen kindliche Begeisterung für die Einfachheit dieses Instrumentes ansteckend ist, fühlt sich bereichert und schwärmt: „Für mich ist dieser Moment ein großes Geschenk. Und wir bekommen auch etwas von der afrikanischen Kultur mit.“