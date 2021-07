Die Konjunktur zieht an und die Lieferengpässe werden auf den Baustellen immer mehr zum Problem. Das belastet die Unternehmen und künftig wohl auch Verbraucher.

Von Stefan Küpper

21.07.2021 | Stand: 07:04 Uhr

Der Ursprungsbau von 1999 bekommt eine Kernsanierung. Neue Leitungen, neue Sanitäreinrichtungen, so was. Ein gutes Viertel der Therme ist daher gesperrt. Nun sollte so eine Therme ein Ort der Erholung sein. Aber die Baustelle trägt dazu gerade nicht bei, zumindest nicht aus Sicht der Betreiber. Eine Baustelle ist eine Baustelle, aber auf dieser dauert es diesmal länger als geplant. Schuld sind auch hier Lieferengpässe.