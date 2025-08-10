«Medizinische Auffälligkeiten» - Red-Bull-Profi fällt aus

Eishockey-Profi Will Butcher fällt beim EHC Red Bull München auf unbestimmte Zeit aus. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wurden im Rahmen der obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung vor Saisonbeginn gesundheitliche Auffälligkeiten festgestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird der ehemalige NHL-Verteidiger nicht am Training der Red Bulls teilnehmen und zum Saisonstart ausfallen.

Eishockey-Profi dankt für Unterstützung

«Natürlich ist diese Situation eine große Enttäuschung für mich. Gesundheit hat jedoch oberste Priorität, und ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich von den Red Bulls und den medizinischen Teams erhalte», sagte der 30-jährige Amerikaner.

Dem Spieler geht es den Umständen entsprechend gut. Er steht laut Club unter fachärztlicher Betreuung und wird medizinisch eng begleitet. Über mögliche weitere Entwicklungen werden die Red Bulls informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Verein und Spieler baten um Verständnis, dass zunächst keine weiteren Statements abgegeben werden.

Winkler: «Werden Will und seine Familie bestmöglich unterstützen»

Der Familienvater war im November des vergangenen Jahres vom kasachischen Klub Barys Astana in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Der Verteidiger Butcher hat unter anderem fünf Jahre in der NHL gespielt und bei der Eishockey-WM 2018 die Bronzemedaille gewonnen.

«Gesundheit steht immer an erster Stelle. Wir sind froh, dass die medizinischen Untersuchungen die Probleme rechtzeitig aufgedeckt haben und wir entsprechend handeln konnten», sagte Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey. «Wir werden Will und seine Familie bestmöglich begleiten und unterstützen.»

Die Red Bulls waren in der vergangenen DEL-Saison im Viertelfinale gegen Adler Mannheim ausgeschieden. Die neue Spielzeit, in der die Münchner wieder um den Titel mitspielen wollen, beginnt am 9. September.

Manager Christian Winkler will den Spieler und dessen Familie unterstützen. Foto: Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert/dpa