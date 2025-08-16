Icon Menü
DFB-Pokal: Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen

DFB-Pokal

Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen

Der 1. FC Nürnberg läuft beim Viertligisten Illertissen einem Rückstand hinterher. Dann wird die Aufholjagd jäh unterbrochen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Torwart Michel Witte jubelt vor dem Gewitter über Illertissens Führung.
    Torwart Michel Witte jubelt vor dem Gewitter über Illertissens Führung. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

    Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Regionalligisten FV Illertissen und dem 1. FC Nürnberg ist mitten in der Aufholjagd der Franken wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Beim Stand von 2:1 für die Gastgeber schickte Schiedsrichter Patrick Alt die Teams nach 74 Spielminuten in die Kabine.

    Das mit 5.000 Zuschauern ausverkaufte Vöhlin-Stadion in Illertissen ist weitgehend offen. Nach rund zehn Minuten kamen die Spieler zurück auf den Rasen.

    Der bayerische Pokalsieger Illertissen führte durch Tore von Denis Milic (2. Minute) und Yannick Glessing (43.) mit 2:0. Berkay Yilmaz verkürzte vor dem Unwetter mit Starkreden in der 66. Minute für das Nürnberger Team von Trainer Miroslav Klose.

