Die CSU und Bayern: Woher kommt dieser Riss?

Die CSU und Bayern, das ist längst nicht mehr eins. Im Allgäu haben sie dafür in den Rathäusern und am Stammtisch überraschend ähnliche Erklärungen.

30.09.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Normalerweise reden sie hier am Stammtisch nicht über Politik. Außer es kommt jemand und fragt, wie so die Stimmung ist kurz vor der Landtagswahl. Dann brechen sie in schallendes Gelächter aus, die ungefähr zehn Stammtischbrüder und -schwestern, die sich jeden zweiten Tag im Gasthof in der Dorfmitte von Buchenberg treffen.

