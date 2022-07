Kein Scherz: An diesem Wochenende ist Weihnachtsmarkt in Dinkelscherben

Glühwein, Nikolaus und Christbaum im Hochsommer - dies soll an diesem Wochenende Menschen nach Dinkelscherben locken. Dort wird der Weihnachtsmarkt nachgeholt.

01.07.2022 | Stand: 08:27 Uhr

Im Hof eines Seniorenheims in Dinkelscherben im Landkreis Augsburg wird am Wochenende der im vergangenen Winter wegen der Corona-Krise ausgefallene Weihnachtsmarkt nachgeholt. Die Veranstalter versprechen ganz klassisch weihnachtliche Musik, den Duft von Glühwein und Bratwurst sowie das gemütliche Beisammensein mit lieben Menschen. So wie es sonst auch bei den traditionellen Märkten im Advent üblich ist.

Organisator Paul Schreiber vom örtlichen Wirtschaftsförderverein Reischenau begründete den ungewöhnlichen Zeitpunkt, dass zwei Jahre lang die vorbereiteten "wunderschönen Weihnachtsmärkte" abgesagt werden mussten. Dann sei im Verein die Idee entstanden, im Rahmen der im Juli in Dinkelscherben laufenden Kulturwochen einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Erstmal habe er geschluckt und dann gesagt: "Ja, warum nicht?"

Weihnachtsmarkt in Dinkelscherben im Juli: "Ja, warum nicht"

Ob die etwa 6400 Einwohner Dinkelscherbens nach den Hitzetagen im Juni nun bereits in Weihnachtsstimmung seien, wisse er nicht, sagt Schreiber. "Aber wir versuchen, die Menschen etwas in Stimmung zu bringen." Die passenden Zutaten gibt es: Neben gebrannten Mandeln und Schupfnudeln werden typische Adventsprodukte wie Weihnachtskugeln, gravierte Kerzen sowie handgemachte Krippen angeboten. Außerdem stehen mehrere geschmückte Christbäume auf dem Gelände.

Es gebe "alles, was zu einem richtigen Weihnachtsmarkt dazugehört", verspricht der Verein. Mehr als ein Dutzend Buden seien für den dreitägigen Markt aufgebaut worden, insgesamt gebe es 23 Stände auf dem Markt, erläutert Schreiber. Für die Kinder komme der Nikolaus mit einem Sack voller Geschenke vorbei.

Glühwein oder Sangria - auf dem Juli-Weihnachtsmarkt kann man wählen

Allerdings gibt es auch manche Alternativangebote - insbesondere wegen des nicht winterlichen Wetters. Wer beispielsweise Glühwein zu heiß finde, könne auf kühlen, südländischen Sangria ausweichen, empfiehlt der Organisator. Die dicken Jacken dürften auf jeden Fall daheim bleiben. Auch Bürgermeister Edgar Kalb wünschte sich "hoffentlich sommerliche Temperaturen" zum Weihnachtsmarkt.

Die Reaktionen auf den Sommer-Weihnachtsmarkt sind laut Schreiber ganz unterschiedlich. "Manche sagen, das ist totaler Blödsinn." Andere fragten, ob es ein Witz sei. Besonders gläubige Menschen kritisierten auch die Idee. Die Mehrzahl finde den Markt aber gut. Insbesondere im Internet habe das Projekt sehr positive Meldungen hervorgerufen, berichtet Schreiber. "Außerhalb von Dinkelscherben geht es rum wie ein Lauffeuer."

