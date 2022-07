Drei Männer landen mit Auto in Fluss in Garmisch-Partenkirchen

Ein Auto ist in Garmisch-Partenkirchen von einer Brücke in die Loisach gestürzt. Alle drei Insassen waren betrunken.

01.07.2022 | Stand: 16:10 Uhr

Ein Auto mit drei jungen Männern ist in Garmisch-Partenkirchen in den Fluss Loisach gestürzt. Der Wagen mit einem 21-Jährigen und einem 24-Jährigen aus Baden-Württemberg und einem 18-jährigem Oberpfälzer war in der Nacht zu Freitag von einer Brücke abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Als die Retter kamen, lag das Auto auf dem Dach im Wasser, das an der Stelle etwa einen halben Meter hoch ist.

Feuerwehr retten den Dritten Mann von überschlagenem Auto

Zwei der Männer hatten sich da schon aus dem Fahrzeug befreit, der dritte konnte sich auf das Auto retten. Dort befreite ihn die Feuerwehr. Die drei Männer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Alle Insassen hatten wohl getrunken, ein Alkoholtest habe Werte zwischen 0,7 und 1,4 Promille ergeben, so die Polizei.