Ein Brandstifter soll laut Polizei im Keller eines Wohnhauses bei Coburg Feuer gelegt haben. Zwölf Menschen wurden am Sonntagmorgen evakuiert.

11.12.2022 | Stand: 09:41 Uhr

Ein Brandstifter soll nach Angaben der Polizei ein Feuer im Keller Wohnhauses in Ebersdorf bei Coburg gelegt haben. Zwölf Menschen wurden am Sonntagmorgen von Einsatzkräften aus dem Haus in Ebersdorf bei Coburg (Landkreis Coburg) gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Kellerabteil brannte komplett nieder. Verletzte gab es zunächst keine. Nun ermittelt Kriminalpolizei.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.