08.06.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Der 56-Jährige trug nach Polizeiangaben vom Mittwoch keinen Helm und zog sich schwere Kopfverletzungen bei dem Unfall am Dienstagabend zu. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Rollerfahrer habe in Eglfing auf eine Kreisstraße fahren wollen und dabei das Auto auf der Vorfahrtsstraße übersehen, hieß es.

Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Oberbayern

Der 56-Jährige wurde demnach gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert. Die Kreisstraße war in dem Bereich mehrere Stunden komplett gesperrt.

