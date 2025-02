Maskierter Mann belästigt Familien auf Nürnberger Spielplatz

Ein Mann hat mehrere Kinder und deren Eltern auf einem Spielplatz in Nürnberg belästigt. Er war mit einer silbernen Plastikmaske ausgestattet, wie die Polizei mitteilte. Laut den Eltern schrie der 46-Jährige am Montagabend wirre Dinge, warf mit Flaschen und belästigte die Familien.

Diese fühlten sich bedroht und riefen die Polizei. Eine Streife fand den Mann in seiner Wohnung in der Nähe des Spielplatzes. Laut den Beamten machte er einen verwirrten Eindruck. Er erklärte, dass er seine Aktivitäten auf dem Spielplatz fortsetzen möchte. Zudem soll er immerzu in Richtung der Polizisten gespuckt haben.

Die Beamten fesselten den 46-Jährigen und setzten ihm eine Spuck-Haube auf. Sie nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn später an eine Fachklinik. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung sowie der gefährlichen Körperverletzung.