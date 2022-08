Wer im Winter in die Kirche geht, muss sich warm anziehen. Denn in vielen Gotteshäusern wird wegen der drohenden Energieknappheit weniger geheizt.

30.08.2022 | Stand: 15:01 Uhr

An den Winter mag an diesem Sommermorgen eigentlich niemand denken. Die Sonne scheint vom pastellblauen Himmel, es weht ein leichtes Lüftchen, die Menschen tragen T-Shirts. Vor dem Augsburger Dom, in dessen Fenstern sich das warme Licht bricht, steht Priska Rathgeb, in zehn Minuten beginnt der Gottesdienst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.