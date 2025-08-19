Versuchtes Tötungsdelikt - Fahrer steuert auf Frau zu

Ein 27-jähriger Mann aus Bayern soll mit seinem Auto in Dortmund gezielt auf eine etwa gleichaltrige Frau zugefahren zu sein. Sie habe sich durch einen Sprung retten können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund mit. Der Wagen sei dann mit einem anderen Auto kollidiert, das vor einer Garage abgestellt war. Eine Mordkommission ermittelt gegen den Mann wegen versuchter Tötung.

Polizisten konnten den 27-Jährigen kurze Zeit nach dem Vorfall vom Montagabend festnehmen. Er habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Er und die attackierte Frau - sie blieb unverletzt - hätten sich erst kurz zuvor kennengelernt. Der Tatverdächtige sei von einem Psychiater begutachtet worden, der von einer Schuldunfähigkeit des Mannes zum Tatzeitpunkt ausgehe, schilderte die Behördensprecherin. Der Haftrichter habe einen Unterbringungsbefehl in einer entsprechenden Einrichtung erlassen.