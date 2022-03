Essenbach: Mehr als zehn Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Schulbus

In Essenbach kollidierte ein Schulbus mit einem Auto. Dabei werden zwei Menschen schwer verletzt und zehn leicht.

11.03.2022 | Stand: 16:52 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Schulbus in Niederbayern sind am Freitag zwölf Kinder und Erwachsene verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurden die beiden Insassen des Pkw bei dem Unfall in Essenbach (Landkreis Landshut) schwer verletzt. Der Busfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, neun Schüler aus dem Bus leichte Verletzungen wie Schocks. Die Unfallursache war zunächst nicht eindeutig geklärt. Nach ersten Informationen könnte der Fahrer des Autos dem Bus die Vorfahrt genommen haben.

