Evakuierung wegen Fliegerbombe im Univiertel zieht sich – Entschärfung heute ist fraglich

Im Augsburger Univiertel wurde eine Bombe entdeckt. Das Gelände wird evakuiert.

23.08.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Auf einer Baustelle im Augsburger Univiertel ist nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr eine Bombe gefunden worden. Der Fundort liegt im Toni Park am Alten Postweg, die Bombe wurde dort bei Baggerarbeiten freigelegt. Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe mit zwei so genannten Aufschlagzündern. Zwei Sprengmeister sind vor Ort, ob die Bombe noch heute entschärft werden kann, ist laut Auskunft der Feuerwehr inzwischen allerdings fraglich.

Fliegerbombe im Univiertel gefunden: Entschärftung womöglich erst am Mittwoch

Aktuell ist die Werner-von-Siemens-Straße zwischen der Haunstetter Straße und Alter Postweg gesperrt. Laut Polizei werden weitere Absperrmaßnahmen geprüft. SWA-Sprecher Jürgen Fergg informiert, dass für kurze Zeit im betroffenen Bereich die Straßenbahnlinien 2 und 3 eingestellt wurden. Nun fahren die Trams aber wieder - zumindest, so lange die Entschärfung vorbereitet wird. "Das kann mehrere Stunden dauern. Wenn es soweit ist, werden die Straßenbahnlinien 2 und 3 wieder eingestellt", so Fergg am frühen Abend.

Das Sprengkommando Tauber des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Freistaats Bayern ist aktuell vor Ort. Zunächst war geplant, die Bombe noch heute zu entschärfen. Nach aktuellen Auskünften der Berufsfeuerwehr Augsburg, Stand 17.30 Uhr, könnte sich die Information der Anwohnerinnen und Anwohner aber so lange hinziehen, dass die Entschärfung erst morgen, Mittwoch, stattfinden kann. Die Einsatzkräfte wollen aufgrund der Bevölkerungsstruktur im Viertel auch auf Russisch informieren, zudem liegt eine Kleingartenanlage in dem Bereich, der evakuiert werden muss. Die Einsatzkräfte werden teilweise wohl in diese Anlage und an die Wohnungstüren gehen müssen, um alle Betroffenen zu erreichen.

Bombenfund in Augsburg: Evakuierung betrifft etwa 3000 Menschen

Die Sprengmeister möchten laut Auskunft von Andreas Kohnle, Sprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg, auch eine Abschirmung um die Bombe herum aufbauen, sodass die Infrastruktur im Umkreis geschützt ist. Die Rede ist von einem Sandwall, der aufgeschüttet werden soll. Hintergrund: Die Fliegerbombe liegt in der Nähe von drei Gastanks, weshalb erhöhte Sorgfalt geboten sei. Der Fundort muss laut Auskunft der Stadt Augsburg in einem Umkreis von 500 Metern abgesperrt werden, weshalb Büros, Firmengebäude und Wohnhäuser evakuiert werden müssen. Rund 3000 Personen sind betroffen, sie werden seit geraumer Zeit mit Lautsprecherdurchsagen informiert.

Sehr viele Berufstätige auf dem Heimweg, besonders Radler, stehen am späten Dienstagnachmittag an der Haunstetter Straße und Werner-von-Siemens-Straße vor den der Sperrzone, ein 30-jähriger Ingenieur will von Haunstetten nach Göggingen und fragt die Polizei vor Ort nach einer Route am Sperrgebiet vorbei. "Gut, dass ich nicht dort wohne", sagt er erleichtert. Ein Arzt hat sich mit einer Patientin in seiner Praxis im Gesundheitszentrum Provita verabredet. Der Zugang liegt in der Sperrzone. Er muss ihr telefonisch absagen. Vor den Sperrungen der Polizei bilden sich im Berufsverkehr kleinere Staus an den Ableitungen.

Erst Ende März wurde im Univiertel eine Bombe entschärft. Damals war ein 225 Kilo schwerer Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg in der Rumplerstraße gefunden worden, von dem 70 Kilogramm detonierbares Material noch erhalten geblieben war. Damals mussten rund 2000 Personen evakuiert werden. Es wurde eine Sperrzone mit 300 Meter Radius gezogen.

