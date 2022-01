Experten erwarten Hochwasser in Nordbayern

Ab Dienstag kann es in Nordbayern wegen des starken Regens zu Hochwasser kommen. Bis zur Wochenmitte warnen Experten vor größeren Überschwemmungen.

03.01.2022 | Stand: 16:52 Uhr

Aufgrund der angekündigten Regenfälle wird in Nordbayern ab Dienstag mit Hochwasser entlang der Flüsse gerechnet. Wie der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg am Montag mitteilte, werde es verbreitet Überschwemmungen im Bereich der Meldestufen 1 und 2 geben. Dabei kann es auf Agrarflächen oder Nebenstraßen zu Überflutungen kommen.Im weiteren Verlauf rechnen Experten bis zur Wochenmitte auch noch mit größeren Überschwemmungen

Hochwassergefahr in Nordbayern: bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter binnen eines Tages

Die Wasserwirtschaftsämter in Franken gingen davon aus, dass bis Mittwoch und Donnerstag vereinzelt auch Meldestufen 3 oder sogar 4 erreicht werden könnten. (Lesen Sie auch: Achtung Dauerregen: Am Dienstag schüttet es im Allgäu)

Dann müssten die Feuerwehren voraussichtlich auch mit Sandsäcken gegen das Hochwasser ankämpfen. Die Behörden rechnen mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter binnen etwa eines Tages. Am Montag war zeitweise bereits an der Altmühl die Warnstufe 1 erreicht. (Lesen Sie auch: So war das Wetter in Deutschland im Jahr 2021)