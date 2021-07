Vor fünf Jahren erschoss David S. neun Menschen im Münchner Einkaufszentrum OEZ. Drei Männer, die damals vor Ort waren, erzählen, was sie heute noch bewegt.

21.07.2021 | Stand: 20:45 Uhr

Oliver Timper kommt heute nur selten am OEZ vorbei. Doch wenn er es tut, ist es ihm wichtig, vor dem Denkmal stehen zu bleiben und innezuhalten, in Erinnerung an die Opfer. „Ich denke viel an die Angehörigen. Und frage mich: Wenn es uns als Polizisten und Polizistinnen schon schwerfällt, damit abzuschließen: Wie schwer muss es erst für die Familien und Freunde der Verstorbenen sein?“