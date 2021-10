Bei zwei Bränden in München ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

28.10.2021 | Stand: 08:17 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen fing ein Auto in der Tiefgarage eines Hochhauses Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Bei der Ankunft merkten die Einsatzkräfte, dass es zudem in der Küche einer Wohnung in dem Haus brannte.

Die Feuerwehr löschte die Brände. Mehr als 100 Kräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Schaden und Ursache blieben erst einmal unklar.

