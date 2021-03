Findet das Oktoberfest 2021 statt: Söder ist skeptisch

Münchens Oberbürgermeister Reiter würde nicht auf ein Oktoberfest 2021 wetten. Auch Ministerpräsident Söder ist skeptisch. Wann die Entscheidung fällt.

26.03.2021 | Stand: 15:21 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist ebenso wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) skeptisch, was die Ausrichtung des Oktoberfestes 2021 angeht. "Ich halte die Skepsis des Oberbürgermeisters für absolut berechtigt und teile sie, auch wenn es heute noch keine abschließende Bewertung geben kann", sagte Söder am Freitag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.

Bürgermeister Reiter: "Ich würde keine Wetten auf ein Oktoberfest 2021 abschließen"

Reiter hatte zuvor in einer Bürgersprechstunde einem Bericht des "Münchner Merkurs" zufolge über die Wiesn 2021 gesagt: "Man darf sehr skeptisch sein. Aber ich würde keine Wetten auf ein Oktoberfest 2021 abschließen." Die Entscheidung soll spätestens im Mai fallen.

"Ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Tagen noch eine Menge an Steigerungen erleben werden", sagt Söder mit Blick auf die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. "Alle, die noch vor zehn Tagen gesagt haben, jetzt muss geöffnet werden um jeden Preis, die rudern alle schon wieder ein Stück zurück", sagte Söder. Er forderte dazu auf, dem Expertenrat zu folgen.

