Mann soll 57-Jährigen auf Gleis gestoßen haben

Ein junger Mann soll einen 57-Jährigen am S-Bahnhof des Münchner Flughafens ins Gleisbett gestoßen haben und dann geflüchtet sein. Der 27-Jährige kam am Montag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Der 57-Jährige soll in der Nacht zum Sonntag den jüngeren Mann am Bahnsteig nach einer Zigarette gefragt haben und daraufhin von ihm geschubst worden sein. Der ältere Mann stürzte demnach rund einen Meter tief ins Gleisbett und blieb dort leicht verletzt liegen.

Mehrere Passanten wurden kurz darauf auf den Verletzten aufmerksam und zogen ihn aus dem Gefahrenbereich, wie es weiter hieß. Zu diesem Zeitpunkt seien keine S-Bahnen gefahren. Die Polizei habe daraufhin nach dem Tatverdächtigen gefahndet und ihn Sonntagfrüh am Münchner Hauptbahnhof festgenommen. Weitere Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.