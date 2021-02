Forggensee im Allgäu: Wann ist er voll? Wann ist er leer? Wo kann ich dort campen?

Der Forggensee im Ostallgäu zählt zu den schönsten Flecken im Allgäu. Doch auch 2021 ist er nicht immer vollgelaufen. Infos zum Wasserstand, Camping und Baden.

Urlaub 2021: Der Forggensee bei Füssen ist ein beliebtes Ausflugsziel, an dem es zudem mehrere Camping-Plätze gibt. Freies campen ist dagegen in dem Landschaftsschutzgebiet mit Blick auf Schloss Neuschwanstein nicht erlaubt und wird geahndet, wie dieses Beispiel zeigt.

Fakten zum Forgensee

Die Besonderheiten des Forggensees ergeben sich aus seiner Geschichte. Der Forggensee ist ein Stausee - und zwar der größte in Deutschland! Mit einer Fläche von 15,2 Quadratkilometern erstreckt er sich in der Ostallgäuer Landschaft. Der Forggensee - in seiner heutigen Form - wurde 1954 fertiggestellt. Er hat mehrere Funktionen:







Forggensee = direkte Stromerzeugung (Wasserkraftwerk Roßhaupten)





Forggensee = Wasserspeicher für die lechabwärts gelegenen Wasserkraftwerke





Forggensee = Auffangbecken für Hochwasser auf den Bergen





Forggensee = Tourismusziel und Naherholung



Voll oder leer? Diese Faustregel gilt für den Forggensee 2021





Roßhaupten

Mit dem Abstau wird im Herbst begonnen.

Im Winter sind weite Teile des Forggensees leer.





leer. Seinen tiefsten Wasserstand erreicht der Forggensee im März.





erreicht der im März. Danach wird mit dem Aufstau begonnen.





Vollends aufgestaut ist der See ab Ende Mai.





Die Schiffahrt 2021 ist wohl vom 1. Juni bis 15. Oktober in Betrieb. Traumhaft: Sonnenaufgang am Forggensee. Bild: Benedikt Siegert

Der Auf- und Abstau erfolgt über den Forggensee-Damm. Als Faustregel gilt:

Zum ersten und vorerst letzten Mal blieb der Forggensee im Sommer 2018 gänzlich ohne Wasser. Grund waren Sanierungen am Staudamm Roßhaupten.

Campingplätze am Forggensee

Forggensee 2021: Veranstaltungen und Konzerte locken



Der Forgensee und seine herrliche Kulisse ist auch als Veranstaltungsort weit über das Allgäu hinaus bekannt. Inwieweit Veranstaltungen im zweiten Corona-Jahr stattfinden können, wird sich allerdings zeigen. Im Festspielhaus am Forggensee haben schon etliche hochkarätige Events Kultur- und Rockfans begeistert.

Im Januar 2020 wurde zudem ein Casting der RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar" mit Dieter Bohlen vom Forggensee ausgestrahlt.

Folgende Gemeinden liegen am Forggensee:

Füssen





Halblech





Rieden am Forggensee





Roßhaupten



Seinen Namen erhielt der See übrigens von dem ehemaligen, heute überfluteten Weiler Forggen.

Weitere bekannte Seen im Allgäu sind unter anderem

